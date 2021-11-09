"Если же целью является платить каждый месяц чуть меньше, то можно спокойно направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше", — отметил он.
Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».
После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е, предрек бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.