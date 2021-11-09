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Финансист Переславский: банки не имеют права штрафовать за досрочное закрытие кредита

Ни одна кредитная организация не может запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно, рассказал агентству "Прайм
" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РИА Новости
По словам финансиста, нет "ни одного законного инструмента, согласно которому банк может каким-либо способом начислить комиссию или штраф за досрочное закрытие кредита".
РИА Новости
"Если же целью является платить каждый месяц чуть меньше, то можно спокойно направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше", — отметил он.
ПРАЙМ
Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование.
Lenta.ru

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Финансист Переславский: банки не имеют права штрафовать за досрочное закрытие кредита
Газета.Ru19:02
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