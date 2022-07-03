ФАНФинансист Правосудов предупредил об обратном эффекте искусственного снижения цен на нефтьСтраны так называемой «Большой семерки» (G7) намерены искусственно снизить стоимость российской нефти.ФАНСтраны G7 планируют покупать нефть у России только за половину стоимости.Lenta.ruЗапрет не касается сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».Lenta.ruПланируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНInfinicaПодробнее о событииФинансист Правосудов предупредил об обратном эффекте искусственного снижения цен на нефтьФАН15:13Ценам на нефть предсказали взрывной ростСекрет фирмы14:00Эксперт назвал последствия искусственного снижения цен на нефтьОреанда-Новости13:47Искусственное снижение цен на нефть вызовет обратный эффектInfinica12:57Аналитик Правосудов заявил о росте цен на нефть при попытке их искусственно снизитьLenta.ru12:24Показать ещёОценить7Поделиться