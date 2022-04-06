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Финансист РЭУ Бондаренко призвала переводить накопления из доллара в лиру и другие валюты

Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации.
ФАН
Принятие решения о подходящем моменте для выхода из долларов для физлиц во многом зависит от конкретной ситуации.
ПРАЙМ
В ближайшие годы не стоит ожидать курс доллара на отметке в 130-150 рублей.
ФАН
1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля.
URA.Ru

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Финансист Бондаренко перечислила лучшие моменты для перевода накоплений из доллара
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Назван самый подходящий момент, чтобы выйти из доллара
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