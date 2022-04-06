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Финансист РЭУ Бондаренко призвала переводить накопления из доллара в лиру и другие валюты

Решение о переводе накоплений из доллара должно зависеть от ситуации.
ФАН
Принятие решения о подходящем моменте для выхода из долларов для физлиц во многом зависит от конкретной ситуации.
ПРАЙМ
Тем россиянам, для которых доллар выступал в качестве способа обезопасить накопления от инфляции, следует переходить на другую валюту уже в ближайшие месяцы.
URA.Ru
В том случае, если целью покупки валюты были спекулятивные заработки, то выходить из доллара уже поздно, поскольку курса 130-150 рублей в ближайшие годы не предвидится.
Рамблер

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Финансист Бондаренко посоветовала россиянам переводить накопления из долларов
Газета.Ru21:47
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