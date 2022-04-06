«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.
"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - сказано в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В понедельник, 4 апреля, городская ассамблея с результатом 4 голоса к 5 проголосовала против резолюции, призывающей столицу Аляски, город Джуно, приостановить побратимские отношения с Владивостоком", - сообщает представительство со ссылкой на радио Аляски KINY.