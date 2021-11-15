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Аналитик Ревенко советует конвертировать рублевую позицию в иностранную валюту сейчас

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Ожидать ослабления американской валюты у отметки в 68 при текущих ценах на нефть не стоит, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.
ПРАЙМ
"За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей", — пояснил аналитик.
ПРАЙМ
Если в будущем рубль продолжит укрепляться, можно будет конвертировать часть ещё по более выгодным ценам.
Pravda.Ru
"Также всегда стоит помнить о финансовом планировании. В случае если рубли могут потребоваться в ближайшее время, то покупка валюты сейчас видится не самым правильным решением, поскольку рублевые ставки сейчас стали намного привлекательнее", — подытожил он.
ПРАЙМ

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