Ожидать ослабления американской валюты у отметки в 68 при текущих ценах на нефть не стоит, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.
"За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей", — пояснил аналитик.
"Также всегда стоит помнить о финансовом планировании. В случае если рубли могут потребоваться в ближайшее время, то покупка валюты сейчас видится не самым правильным решением, поскольку рублевые ставки сейчас стали намного привлекательнее", — подытожил он.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что военные за все время конфликта на Донбассе не зафиксировали применение Украиной беспилотников Bayraktar в небе над республикой.