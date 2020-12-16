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Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» перечислил основные инвестиционные инструменты, которые помогут вкладчикам заработать даже больше, чем они ожидают.

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