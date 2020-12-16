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Финансист Русецкий сказал, как без особого риска заработать больше, чем на вкладе

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» перечислил основные инвестиционные инструменты, которые помогут вкладчикам заработать даже больше, чем они ожидают.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист сказал, как без лишнего риска заработать больше, чем на вкладе

Вклады уже давно не дают ту доходность чтоб на них заработать. Порой проценты по вкладам не покрывают даже инфляцию. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм", какие инвестиционные инструменты позволят заработать больше.
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