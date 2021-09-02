Обычно валюты исчезают вместе с государством (как в случае, например, с чехословацкой кроной), либо при формировании общего экономического пространства, как это было в случае с еврозоной, когда на смену немецким маркам, австрийским шиллингам, греческим драхмам пришел евро.

ПРАЙМ 19:02