Обычно валюты исчезают вместе с государством (как в случае, например, с чехословацкой кроной), либо при формировании общего экономического пространства, как это было в случае с еврозоной, когда на смену немецким маркам, австрийским шиллингам, греческим драхмам пришел евро.
«Американская история преступлений» (7 сентября) Долгожданный третий сезон проекта Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет зрителям об одном из самых громких политических скандалов в истории Америки, разразившемся из-за связи Билла Клинтона, 42-го президента США, с Моникой Левински, 22-летней сотрудницей Белого дома.