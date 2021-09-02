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Финансист Русецкий: валюты рискуют исчезнуть вместе с государством или при кризисах

На фоне смены власти в стране национальная валюта афгани сильно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп, страна на пороге экономического коллапса.
Lenta.ru
Если ситуация не изменится, валюта Афганистана вскоре может превратиться в фантик, полагает он.
РИА Новости
Подобный сценарий с гиперинфляцией и сильным обесцениванием валюты не исключен и в Афганистане.
РИА Новости
Аналитики "Фридом Финанс" называют экономический кризис одним из оснований для дефолта валют.
РИА Новости

С чего всё началось

Экономисты БКС и «Фридом Финанс» рассказали, что исчезновение угрожает валютам «кризисных» стран
Обычно валюты исчезают вместе с государством (как в случае, например, с чехословацкой кроной), либо при формировании общего экономического пространства, как это было в случае с еврозоной, когда на смену немецким маркам, австрийским шиллингам, греческим драхмам пришел евро.
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