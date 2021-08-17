Lenta.ruФинансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских странУправляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» назвал валюты, которые могут обвалиться в случае следующего кризиса.Lenta.ruКак считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже.Lenta.ruСобеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис.РИА НовостиВ частности, речь идет о Грузии, Украине, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.РЕН ТВЧитать далееСвернутьФАНФАННародные новостиЭкономика сегодняLENNEWSНациональная служба новостейЦарьградNewInformЦентральная Служба НовостейРЕН ТВA42.RUЦензуры.НетREGNUMРадио Комсомольская правдаАктуальные НовостиИнвест-ФорсайтГазета.RuС чего всё началосьФинансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других странФактически вырисовывается новый кризис по примеру 1998 года, но при этом Россию это никак не касается, поскольку у нас резервы больше, чем весь (частный и государственный) долг, отмечает он.ПРАЙМ18:01Подробнее о событииЭкономист Русецкий перечислил валюты, которые могут вскоре обрушиться из-за кризисаФАН22:47Финансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских странLenta.ru18:54Перечислены валюты, которые рискуют рухнутьНациональная служба новостей20:03Финансист назвал валюты, которым грозит обвалРЕН ТВ19:40Финансист раскрыл, каким валютам грозит обвалURA.Ru22:27Финансист Русецкий: при следующем кризисе под удар рискуют попасть валюты многих постсоветских странРИА Новости18:20Финансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других странПРАЙМ18:01Показать ещёОценить53Поделиться