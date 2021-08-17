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Финансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских стран

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» назвал валюты, которые могут обвалиться в случае следующего кризиса.
Lenta.ru
Как считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже.
Lenta.ru
Собеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис.
РИА Новости
В частности, речь идет о Грузии, Украине, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Финансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других стран
Фактически вырисовывается новый кризис по примеру 1998 года, но при этом Россию это никак не касается, поскольку у нас резервы больше, чем весь (частный и государственный) долг, отмечает он.
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