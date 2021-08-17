Lenta.ruФинансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских странМногие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг.РИА НовостиКак считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже.Lenta.ruСобеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис.РИА Новости«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы», — сказал эксперт.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейФАНРЕН ТВГазета.RuС чего всё началосьФинансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других странПосле 2020 года большинство развивающихся стран нарастили свои внешние обязательства. И в среднем долг к ВВП развивающихся стран вырос с 55% до 65%.ПРАЙМ18:01Подробнее о событииЭкономист Русецкий перечислил валюты, которые могут вскоре обрушиться из-за кризисаФАН22:47Финансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других странПРАЙМ18:01Перечислены валюты, которые рискуют рухнутьНациональная служба новостей20:03Финансист назвал валюты, которым грозит обвалРЕН ТВ19:40Финансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских странLenta.ru18:54Финансист Русецкий: при следующем кризисе под удар рискуют попасть валюты многих постсоветских странРИА Новости18:20Финансист раскрыл, каким валютам грозит обвалURA.Ru22:27Показать ещёОценить17Поделиться