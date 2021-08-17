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Финансист Русецкий заявил, что при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских стран

Многие развивающиеся страны после 2020 года нарастили госдолг.
РИА Новости
Как считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже.
Lenta.ru
Собеседник агентства напомнил, что в 2018 году, когда последний раз повышались ставки в США, Аргентина и Ливан пострадали от дефолта, в Турции начался валютный кризис.
РИА Новости
«Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющий нивелировать скопившиеся дисбалансы», — сказал эксперт.
Lenta.ru

С чего всё началось

Финансист Русецкий предупредил о рисках валютного кризиса в Грузии, Украине и ряде других стран
После 2020 года большинство развивающихся стран нарастили свои внешние обязательства. И в среднем долг к ВВП развивающихся стран вырос с 55% до 65%.
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