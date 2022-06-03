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Финансист Шибанов заявил, что серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов назвал последствия продажи Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов.
Lenta.ru
Именно доллар США является ключевой валютой контрактов и инвесторов мира.
ПРАЙМ
США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая.
News.ru
Причину нынешнего нагнетания обстановки в отношениях между США и Китаем сложно назвать.
ПРАЙМ

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Финансист Шибанов заявил, что серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет
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