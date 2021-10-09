Ученый Латэм: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году

Новый коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, сообщает газета Telegraph.