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Финансист Шорников посоветовал не тратить на машину в кредит более половины дохода

Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.
РИА Новости
Самое главное – цена автомобиля не должна превышать общий заработок семьи за год.
Smotrim.ru
Рост цен на автомобили и ставок, безусловно, сделал менее привлекательными условия покупки автомобиля в кредит, отметил Шорников.
РИА Новости
Ситуация с автокредитами, по словам специалиста, в целом соответствует рынку розничного кредитования.
Москва 24

С чего всё началось

Эксперт Шорников рассказал, как взять автокредит без ущерба для кошелька
Оформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.
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