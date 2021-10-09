Lenta.ruФинансист Шорников посоветовал не тратить на машину в кредит более половины доходаОформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.РИА НовостиСамое главное – цена автомобиля не должна превышать общий заработок семьи за год.Smotrim.ruРост цен на автомобили и ставок, безусловно, сделал менее привлекательными условия покупки автомобиля в кредит, отметил Шорников.РИА НовостиСитуация с автокредитами, по словам специалиста, в целом соответствует рынку розничного кредитования.Москва 24Читать далееСвернутьПрофильПрофиль9111.ruТелеканал 360°Life.ruС чего всё началосьЭксперт Шорников рассказал, как взять автокредит без ущерба для кошелькаОформляя кредит на покупку автомобиля, в первую очередь нужно правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.РИА Новости04:28Подробнее о событииЭксперт рассказал, как взять автокредит и не остаться без денегLife.ru08:43Эксперт Шорников посоветовал не тратить на автокредит больше половины годового доходаПРАЙМ01:03Как взять автокредит без ущерба для кошелькаSmotrim.ru02:52Эксперт рассказал лайфхак для оформления автокредитаРЕН ТВ02:10Эксперт рассказал, как взять автомобиль в кредит без ущерба для кошелькаМосква 2401:40Финансист Шорников посоветовал не тратить на машину в кредит более половины доходаLenta.ru01:39Финансовый эксперт Шорников: стоимость кредитной машины должна быть не больше годового доходаТелеканал 360°05:06Показать ещёОценить8Поделиться