Lenta.ruФинансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайнФинансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте.Lenta.ruМногие международные платежные системы ушли из России, а к онлайн-ресурсам блокируется доступ.ФАННа фоне ухода международных платежных систем увеличился интерес россиян к электронным кошелькам.ФАНЭлектронные кошельки могут стать заменой заблокированных для россиян онлайн-ресурсов для оплаты в сети.ИзвестияЧитать далееСвернутьПсковская Лента НовостейПсковская Лента НовостейФАНОбщественная служба новостейНародные новостиИзвестияKazanfirst.ruDeita.ruПодробнее о событииФинансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайнИзвестия20:32Эксперт Самойлова назвала электронный кошелек альтернативой «замороженным» банковским картамПРАЙМ18:01Самое цитируемоеФинансист Самойлова предложила альтернативный вариант банковскому счетуФАН18:59Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайнLenta.ru18:35Финансист Самойлова рассказала о способах оплаты онлайн при заблокированной картеОбщественная служба новостей18:35Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелекРИА Новости18:15В России перешли на альтернативную оплату на зарубежных онлайн-площадкахИА Красная Весна20:26Показать ещёОценить9Поделиться