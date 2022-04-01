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Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте.
Lenta.ru
Многие международные платежные системы ушли из России, а к онлайн-ресурсам блокируется доступ.
ФАН
На фоне ухода международных платежных систем увеличился интерес россиян к электронным кошелькам.
ФАН
Электронные кошельки могут стать заменой заблокированных для россиян онлайн-ресурсов для оплаты в сети.
Известия

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Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн
Известия20:32
Эксперт Самойлова назвала электронный кошелек альтернативой «замороженным» банковским картам
ПРАЙМ18:01
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Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелек
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