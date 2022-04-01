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Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн

Многие международные платежные системы ушли из России, а к онлайн-ресурсам блокируется доступ.
ФАН
Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте.
Lenta.ru
На фоне ухода международных платежных систем увеличился интерес россиян к электронным кошелькам.
ФАН
Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.
Lenta.ru

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Эксперт назвала альтернативный способ онлайн-оплаты при заблокированной карте
Москва 2419:05
Эксперт Самойлова назвала электронный кошелек альтернативой «замороженным» банковским картам
ПРАЙМ18:01
Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн
Lenta.ru18:35
Финансист Самойлова рассказала о способах оплаты онлайн при заблокированной карте
Общественная служба новостей18:35
Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелек
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