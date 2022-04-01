Lenta.ruФинансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайнМногие международные платежные системы ушли из России, а к онлайн-ресурсам блокируется доступ.ФАНФинансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте.Lenta.ruНа фоне ухода международных платежных систем увеличился интерес россиян к электронным кошелькам.ФАНАвиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииЭксперт назвала альтернативный способ онлайн-оплаты при заблокированной картеМосква 2419:05Эксперт Самойлова назвала электронный кошелек альтернативой «замороженным» банковским картамПРАЙМ18:01Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайнLenta.ru18:35Финансист Самойлова рассказала о способах оплаты онлайн при заблокированной картеОбщественная служба новостей18:35Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелекРИА Новости18:15Финансист Самойлова предложила альтернативный вариант банковскому счетуФАН18:59Показать ещёОценить4Поделиться