Будьте в Плюсе

Финансист Солдатов посоветовал не обменивать доллары на рубли

Несмотря на небольшое укрепление, доллар продолжает находиться на минимальных за два года отметках.
Газета.Ru
То же происходит с евро, курс которого поднялся немногим выше 71 рубля.
Газета.Ru
За американскую валюту ЦБ дает чуть больше 67 рублей.
Газета.Ru
Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.
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Финансист Солдатов предостерег россиян от обмена долларов на рубли в ближайшее время
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