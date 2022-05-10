Газета.RuФинансист Солдатов посоветовал не обменивать доллары на рублиОднако за последние дни и доллару, и евро удалось слегка отыграть позиции.Газета.RuТо же происходит с евро, курс которого поднялся немногим выше 71 рубля.Газета.RuЗа американскую валюту ЦБ дает чуть больше 67 рублей.Газета.RuЭксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.Реальное времяЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuГЛАС.RUФАНYakutsk.ruFBM.ruSolenka.infoПодробнее о событииФинансист Солдатов предостерег россиян от обмена долларов на рубли в ближайшее времяФАНвчера в 13:46Финансист Солдатов посоветовал не обменивать доллары на рублиГазета.Ruвчера в 07:31Самое цитируемоеРоссиянам рассказали, что делать с долларами на рукахРамблервчера в 12:30Что делать со сбережениями в долларах?Новости Новомосковскавчера в 08:54Финансист Солдатов рекомендовал гражданам России не обменивать доллары на рублиSolenka.infoвчера в 10:47Финансист Солдатов советует не обменивать доллары на рублиИА SM-Newsвчера в 09:24Финансист Солдатов советует не обменивать доллары на рублиFBM.ruвчера в 11:14Показать ещёОценить256Поделиться