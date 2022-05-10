Среди причин - ограничения на вывоз и покупку американской валюты из России (не более $10 тыс.), уход многих западных компаний и общее снижение долларового оборота в стране, перевод оплаты за газ в рубли.
Белоруссия развернет подразделения сил спецопераций в ответ на создание у ее границ 20-тысячной группировки украинских войск, заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, которого цитирует Telegram-канал белорусского военного ведомства.
По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.