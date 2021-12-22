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Финансист Солодков сообщил гражданам в РФ о рисках при хранении сбережений в валюте

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с агентством «Прайм
» предупредил россиян о новых валютных рисках.
Lenta.ru
Однако существует шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут.
Lenta.ru
Причина – в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.
РИА Новости
"В любом случае я бы рекомендовал рассмотреть для инвестиций иные инструменты, нежели банковские депозиты – облигации или рублевые ОФЗ. Доходность тут будет выше, впрочем и риски немалые, связанные с волатильностью рубля", — считает собеседник агентства.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Финансист Солодков: существует шанс, что ставки по рублевым депозитам возрастут
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Финансист Солодков предупредил россиян о новых валютных рисках
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