"В любом случае я бы рекомендовал рассмотреть для инвестиций иные инструменты, нежели банковские депозиты – облигации или рублевые ОФЗ. Доходность тут будет выше, впрочем и риски немалые, связанные с волатильностью рубля", — считает собеседник агентства.