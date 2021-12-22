"В любом случае я бы рекомендовал рассмотреть для инвестиций иные инструменты, нежели банковские депозиты – облигации или рублевые ОФЗ. Доходность тут будет выше, впрочем и риски немалые, связанные с волатильностью рубля", — считает собеседник агентства.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке.