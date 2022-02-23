Lenta.ruФинансист Сосновский допустил уход доллара на второй план при новом способе расчетаАмериканский доллар уже давно является самой популярной валютой в мире.ПРАЙМПри введении всех санкций в отношении финансового сектора на валютном рынке возникнет шок.Деловой мирО том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.РИА НовостиПо сути доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНКрасный Север (ЯНАО)Подробнее о событииФинансист Сосновский допустил уход доллара на второй план при новом способе расчетаLenta.ru19:10Финансист Сосновский допустил окончание «золотого века» доллараФАН18:50Эксперт-экономист считает, что сейчас самое время вкладывать деньги в активыКрасный Север (ЯНАО)20 февраля в 01:37Эксперт Сосновский: статистика указывает на сохранение лидирующего положения валюты СШАПРАЙМ18:02Курс доллара может превысить 100 рублейДеловой мирвчера в 00:55Финансист Сосновский: доллар уйдет на второй план при появлении нового способа расчетаРИА Новости18:15Показать ещёОценить20Поделиться