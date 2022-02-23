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Финансист Сосновский допустил уход доллара на второй план при новом способе расчета

Американский доллар уже давно является самой популярной валютой в мире.
ПРАЙМ
При введении всех санкций в отношении финансового сектора на валютном рынке возникнет шок.
Деловой мир
О том, возможно ли отступление доллара на второй план, рассказал агентству "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
РИА Новости
По сути доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей.
ПРАЙМ

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Финансист Сосновский допустил уход доллара на второй план при новом способе расчета
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