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Финансист Сосновский: санкции Запада как инструмент давления на РФ не работают

Обсуждение возможности введения против России новых санкций в последнее время звучит все жестче.
ПРАЙМ
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский объяснил бесполезность жестких санкций Запада против России.
Lenta.ru
Санкции стоят России как минимум 1-2% от ВВП каждый год, в определенной степени они ухудшили благосостояние россиян.
ПРАЙМ
Политический режим в России не изменен, риторика переговоров не поменялась, в общем, как инструмент политического давления санкции не сработали.
ПРАЙМ

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Финансист Сосновский: санкции Запада как инструмент давления на РФ не работают
Lenta.ru22:12
Эксперт Сосновский объяснил, почему России не грозят «адские» санкции
ПРАЙМ20:04
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