Будьте в Плюсе

Финансист Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье и товары в 2022 году

Хорошо ли подобран заголовок?
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский дал прогноз на тенденции в экономике в 2022 году.
Lenta.ru
С выравниванием рынка ожидается открытие сектора услуг, куда перетечет большая часть капитала, следуя за отложенным спросом.
РИА Новости
По мнению Сосновского, возможен переход инфляции на сферу услуг, так как многие компании не выдержали условий карантина и закрылись, а спрос не уменьшился.
RT на русском
"По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики", — поясняет он.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Сосновский дал прогноз о росте цен на рынке услуг в 2022 году
Телеканал 360°19:47
Финансист Сосновский рассказал о замедлении роста цен на товары в 2022 году
RT на русском21:16
Мировой экономике предсказали рост цен в сфере услуг в 2022 году
ИА Красная Весна21:12
Финансист Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье и товары в 2022 году
Lenta.ru19:52
Экономист Сосновский: рост стоимости на сырье и товары в следующем году замедлится
ФАН21:27
Эксперт Сосновский: в 2022 году стоит ждать замедления роста цен на сырье
РИА Новости19:13
Финансист Сосновский ожидает, что инфляция в следующем году перейдет на сектор услуг
ПРАЙМ19:03

Интересное

Грушко: РФ перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО не примет предложения по гарантиям безопасности.
ТАССвчера в 13:45

SpaceX запускает ракету Falcon 9 в рекордный 11-й полет с 52 спутниками Starlink

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в рекордный, 11-й раз в субботу (18 декабря), отправив новую серию спутников Starlink на орбиту.
AstroNews.ruвчера в 10:35

Представитель ВОЗ Харрис: для признания «Спутника V» запросили дополнительные данные

Всемирная организация здравоохранения продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V», заявила официальный представитель международной организации Маргарет Харрис, передает RT.
Lenta.ru21:08

Водителям в России перечислили 5 вредных привычек, убивающих автомобиль зимой в 2021 году

Водителям в России советуют избегать: разморозки стекла и замков кипятком или грелками, использования ручника, редкой мойки автомобиля, спущенных колес, отказа от прогрева двигателя.
Max-Cars17:21

Политолог Баширов предупредил о грозящей России войне с НАТО

Политолог Марат Баширов заявил, что Россия сейчас находится на грани возможной войны с НАТО.
News.ru18:42

Эксперт Шеин: экономическое благополучие США обусловлено высокими долгами граждан

США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказывает агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
РИА Новости20:14

Глава МИД Чавушоглу: многие центры силы хотят подорвать сотрудничество Турции с Россией

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".
РИА Новости19:08

Заболевшие коронавирусом британцы жалуются на потерю аппетита

Пять основных симптомов, на которые жалуются заболевшие британцы: насморк, головная боль, усталость, чихание боль в горле.
Коммерсантъ19:57

Юрист Аванесов предупредил о штрафах за неубранный снег при перекрытии доступа к зданиям

Аванесов напомнил, что россиянам грозит штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Lenta.ru18:36

Авиация России и Белоруссии выполнила патрулирование вдоль границы Союзного государства

Истребители и бомбардировщики России и Белоруссии выполнили совместное патрулирование вдоль границы Союзного государства.
RT на русскомвчера в 05:58