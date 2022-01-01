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Финансист Сосновский: в 2022 году могут рухнуть турецкая лира, узбекский сум, песо и реал

Падение турецкой лиры заставляет задумываться, какая валюта может стать следующей.
РИА Новости
В беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский спрогнозировал, какие валюты могут потерять платежеспособность в следующем 2022 году.
ПРАЙМ
На примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение порой приводит к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты.
РИА Новости
Бразилия, где замедление экономического роста идет уже 4 месяца подряд, ставка находится на уровне 9.25%, а национальная валюта начиная с 2017 года упала почти в два раза.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Финансист Сосновский: в 2022 году могут рухнуть турецкая лира, узбекский сум, песо и реал
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Эксперт предупредил, что вслед за турецкой лирой может рухнуть валюта Узбекистана
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