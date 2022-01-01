Lenta.ruФинансист Сосновский: в 2022 году могут рухнуть турецкая лира, узбекский сум, песо и реалПадение турецкой лиры заставляет задумываться, какая валюта может стать следующей.РИА НовостиВ беседе с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский спрогнозировал, какие валюты могут потерять платежеспособность в следующем 2022 году.ПРАЙМНа примере Узбекистана и Бразилии видно, что разное экономическое положение порой приводит к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты.РИА НовостиБразилия, где замедление экономического роста идет уже 4 месяца подряд, ставка находится на уровне 9.25%, а национальная валюта начиная с 2017 года упала почти в два раза.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Сосновский: в 2022 году могут рухнуть турецкая лира, узбекский сум, песо и реалLenta.ru19:28Эксперт предупредил, что вслед за турецкой лирой может рухнуть валюта УзбекистанаРИА Новости18:17Финансист Сосновский: вслед за турецкой лирой могут рухнуть валюты Узбекистана, Бразилии и АргентиныПРАЙМ18:02Выявлены самые слабые валюты 2021 годаБанкирофф30 декабря в 02:57Показать ещёОценить5Поделиться