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Финансист Сосновский: заморозка активов России в США повлияет на Китай и другие страны

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что сейчас стала распространенной риторика об окончании «эпохи доллара».
Lenta.ru
• Неденежные способы накопления — например, золото — тоже оцениваются в долларах.
ПРАЙМ
«Доллар США сейчас, по сути, мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек не хочется», – цитирует эксперта агентство «Прайм».
МИР 24
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском

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Эксперт Сосновский рассказал о влиянии заморозки активов России в США на другие страны
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