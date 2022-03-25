«Доллар США сейчас, по сути, мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек не хочется», – цитирует эксперта агентство «Прайм».
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с главой МВД Великобритании Прити Патель, в ходе которого она рассказала об ущемлении прав русских в стране.