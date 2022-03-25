Будьте в Плюсе

Финансист Сосновский: заморозка активов России в США повлияет на Китай и другие страны

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что сейчас стала распространенной риторика об окончании «эпохи доллара».
Lenta.ru
Невзирая на риторику о том, что доллару вот-вот найдут замену, до настоящей дедолларизации очень и очень далеко.
РИА Новости
Евро нужен только для внешнеэкономической деятельности со странами Евросоюза, которая сильно сократилась.
ПРАЙМ
Сейчас же европейские партнеры сами максимально сократили импорт в Россию и евро оказался не совсем нужной валютой.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Финансист Сосновский объяснил влияние заморозки активов России в США на другие страны
ФАН22:01
Финансист Сосновский: перевод платежей за газ в рубли - важный шаг к дедолларизации
ПРАЙМ20:03
Самое цитируемое
Финансист Сосновский: заморозка активов России в США не пройдет бесследно для других стран
РИА Новости20:15
Экономист назвал точку отсчета завершения «эпохи доллара»
РЕН ТВ21:45
Инвестор Сосновский заявил о влиянии заморозки активов России в США на Китай и иные страны
Lenta.ru21:08
Эксперт Сосновский рассказал о влиянии заморозки активов России в США на другие страны
RT на русском20:31
Финансист Сосновский: заморозка активов России в США повлияет на Китай и другие страны
Газета.Ru21:55

Интересное

Экс-депутат Рады Кива заявил о готовности Запада к разделу Украины из-за польской карты

Экс-депутат Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которую показали в эфире польского телеканала TVP1.
Lenta.ru20:22

Зампред Совбеза Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в РФ нет

Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в ряде других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего, убийства.
Lenta.ru20:43

Сенатор Пушков: последовательная позиция России вынудит Запад покупать газ в рублях

Запад будет вынужден перейти к оплате поставляемого Россией природного газа в рублях в случае последовательной позиции российской стороны по этому вопросу.
RT на русском21:34

Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева

Украине предстоит решать, на каких условиях будет достигнуто прекращение огня в стране, заявил президент США Джо Байден.
RT на русскомвчера в 15:07

WP допустила введение США санкций против третьих сторон из-за их неясного влияния на РФ

Неясное влияние санкций США на экономику России вынуждает представителей Белого дома изучать возможность введение ограничений против третьих сторон в иностранных государствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post (WP).
Lenta.ru21:53

Эксперт назвал «сигналом Москве» проведение саммита НАТО в годовщину атаки на Белград

Гаспарян не верит в то, что НАТО случайно назначила свою встречу в верхах на годовщину начала бомбардировок Сербии.
Взгляд.рувчера в 11:14

Кадыров сообщил о взятии под контроль Левобережного района Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о том, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали".
Газета.Ruвчера в 16:46

Появилось видео погони полиции за Конором Макгрегором

В сети появилось видео погони полиции за экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Чемпионатвчера в 08:01

Армией ВС из РФ нанесен ракетный удар по ВСУ в Днепропетровске

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщает о ракетных ударах поздним вечером по объектам ВСУ в Днепропетровске.
ИА SM-News19:18