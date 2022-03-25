«Доллар США сейчас, по сути, мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек не хочется», – цитирует эксперта агентство «Прайм».
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.
С 15 марта ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», который усилился после «отмены уплаты НДС при совершении этих операций».
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.