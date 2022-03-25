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Финансист Сосновский заявил, что заморозка активов России в США повлияет на другие страны

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский выразил мнение, что заморозка активов России в США окажет влияние на другие страны.
Комсомольская правда
• Неденежные способы накопления — например, золото — тоже оцениваются в долларах.
ПРАЙМ
«Доллар США сейчас, по сути, мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США, и опасаться за свой кошелек не хочется», – цитирует эксперта агентство «Прайм».
МИР 24
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском

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