Издание Deadline сообщило о том, что Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки из серии фильмов «Мстители», сыграет роль американского киноактёра и режиссёра Джина Келли в неанонсированном фильме, который основан на идее Криса Эванса.
Новый российский разгонный блок «Персей», который не смог, как планировалось, вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту, войдет в плотные слои атмосферы в ночь на 6 января, следует из данных сайта Space-track.org, где публикуются параметры орбит космических аппаратов, собранных американскими военными.