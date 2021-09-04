Именно она делает плохую инвестицию катастрофичной. Самым плохим вариантом “инвестирования” являются финансовые пирамиды. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Статья опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.Ученые из Университета Осаки разработали алгоритм для квантового компьютера, позволяющий описывать электронные состояния атомных или молекулярных систем, вычисляя разность энергий их состояний.