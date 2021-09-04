Будьте в Плюсе

Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения

Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу.
РИА Новости
Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
РИА Новости
Не стоит и вкладывать деньги в один или несколько проектов с одинаковыми рисками.
РЕН ТВ
Дело в том, что в инвестициях важен не только ожидаемый процент доходности, но и возможности инвестора по возврату вложенных средств, поясняет специалист.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
Именно она делает плохую инвестицию катастрофичной. Самым плохим вариантом “инвестирования” являются финансовые пирамиды. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги
Телеканал 360°19:05
Россиянам назвали худшие варианты для вложения денег
РЕН ТВ18:53
Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения
РИА Новости18:15
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой
Lenta.ru18:32
Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
ФАН18:22
Названы неподходящие для инвестирования финансовые инструменты
Экономика сегодня18:50
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
ПРАЙМ18:01

Интересное

Новый квантовый алгоритм позволит напрямую рассчитать разность энергий

Статья опубликована в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.Ученые из Университета Осаки разработали алгоритм для квантового компьютера, позволяющий описывать электронные состояния атомных или молекулярных систем, вычисляя разность энергий их состояний.
InScience3 сентября в 02:00

На изучение Большого красного пятна Юпитера США потратили более 1 миллиарда долларов

Выяснилось, что на данный момент на исследование Большого красного пятна астронавты потратили больше 1 миллиарда долларов, чем вызвали серьезные возмущения среди американцев в социальных сетях.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 06:05