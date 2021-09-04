Именно она делает плохую инвестицию катастрофичной. Самым плохим вариантом “инвестирования” являются финансовые пирамиды. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
В последние годы Соединенные Штаты проявляют большой интерес к нескольким планам прокладки оптоволоконных кабелей через Тихий океан, проектам, которые позволят значительно улучшить связь с островными государствами.
Фильм Пабло Лоррейна «Спенсер» (Spencer) - отнюдь не типовая биография принцессы Дианы: любила, страдала, умерла (этот жанр в приложении английской королевской семьи утратил всякий смысл по причине наличия сериала «Корона»).
Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.Множество крупных и разрушительных цунами, произошедших за последние несколько десятилетий в Индийском океане, а также у берегов Чили и Японии, подчеркнули угрозу, которую представляют эти стихийные бедствия.