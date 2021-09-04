Будьте в Плюсе

Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения

Худший вариант вложения — финансовые пирамиды, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
РИА Новости
"Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье", - заявил Тузов.
РЕН ТВ
Не стоит и вкладывать деньги в один или несколько проектов с одинаковыми рисками.
РЕН ТВ
Например, выдача прямых займов — тоже очень рискованное дело.
РИА Новости

С чего всё началось

Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
Именно она делает плохую инвестицию катастрофичной. Самым плохим вариантом “инвестирования” являются финансовые пирамиды. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
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