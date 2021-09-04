Изучение древних цунами поможет прогнозировать будущие стихийные бедствия

Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.Множество крупных и разрушительных цунами, произошедших за последние несколько десятилетий в Индийском океане, а также у берегов Чили и Японии, подчеркнули угрозу, которую представляют эти стихийные бедствия.