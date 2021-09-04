Будьте в Плюсе

Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения

Финансовая неграмотность превращает плохую инвестицию в катастрофу.
РИА Новости
Ухудшают ситуацию сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или придают свое единственное жилье, передает агентство «Прайм».
Mockva.ru
Пять финансовых пирамид или одна все равно не принесут выигрыша, подытожил Тузов.
Политика Сегодня
Точнее, добавил эксперт, рискованно выдавать прямые займы как юридическим лицам, так и физическим.
Территория новостей

С чего всё началось

Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Финансист назвал опасные варианты инвестиций
News.ru04:58
Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги
Телеканал 360°19:05
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
ПРАЙМ18:01
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой
Lenta.ru18:32
Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
ФАН18:22
Финансист Тузов назвал инвестиции в финансовые пирамиды худшим вариантом вложения
РИА Новости18:15
Россиянам назвали худшие варианты для вложения денег
РЕН ТВ18:53

Интересное

СК: в Хабаровском крае два человека погибли, четыре пострадали в драке в ИК

Два человека погибли, четыре пстрадали в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.
РИА Новости05:48

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало сильнее прогноза

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
ПРАЙМ2 сентября в 08:55

МИД России не подтвердил подготовку встречи по Афганистану в формате G7

У Москвы нет четкого понимания относительно предстоящей встречи по Афганистану в формате G7, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Японии о возможной встрече глав МИД России и КНР.
Коммерсантъ05:38

После терактов 11 сентября США потратили на милитаризацию $21 трлн

Еще $3 трлн ушло на программы для ветеранов, $949 млрд потрачено на национальную безопасность и $732 млрд — на федеральные правоохранительные органы, говорится в докладе IPS «Состояние незащищенности: цена милитаризации после 11 сентября».
ИА "Реалист"вчера в 02:48