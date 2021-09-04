Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем

“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.