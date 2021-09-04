“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.
Два человека погибли, четыре пстрадали в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
У Москвы нет четкого понимания относительно предстоящей встречи по Афганистану в формате G7, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Японии о возможной встрече глав МИД России и КНР.
Еще $3 трлн ушло на программы для ветеранов, $949 млрд потрачено на национальную безопасность и $732 млрд — на федеральные правоохранительные органы, говорится в докладе IPS «Состояние незащищенности: цена милитаризации после 11 сентября».