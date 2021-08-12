Защититься от подобной ситуации можно, только храня часть сбережений в иностранной валюте, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Курс доллара к основным мировым валютам испытывает давление на росте потолка американского долга в сочетании с ростом инфляции. Но ставить только на падение доллара — это проигрышная стратегия, считает Тузов.
Говорить о каких-то конкретных сроках падения Кабула пока рано, но скорость наступления движения Талибан (террористическая организация, запрещенная в России) на позиции центральных властей Афганистана превосходит все ожидания экспертов.
Следственные органы предъявили депутату Заксобрания Камчатки Игорю Редькину обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.
Яркий роман российского исполнителя Егора Крида с TikTok-звездой Валей Карнавал закончился, так и не успев толком начаться — вместо теплых отношений обе стороны встали в защитную позицию и после расставания стараются полить друг друга как можно более пахнущими помоями.