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Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта

Для защиты сбережений россиянам необходимо воспользоваться способом накопления денег в корзине из разных валют.
Lenta.ru
Защититься от подобной ситуации можно, только храня часть сбережений в иностранной валюте, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
ПРАЙМ
По словам эксперта, предугадать, какая из валют вырастет, довольно сложно.
Московский Комсомолец
Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.
РИА Новости

С чего всё началось

Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
Курс доллара к основным мировым валютам испытывает давление на росте потолка американского долга в сочетании с ростом инфляции. Но ставить только на падение доллара — это проигрышная стратегия, считает Тузов.
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Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
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