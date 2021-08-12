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Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта

Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".
РИА Новости
Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY.
Национальная служба новостей
Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.
РИА Новости
Однако кризис доллара провоцирует то же явление и в других валютах, цитирует финансиста агентство «Прайм».
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
Курс доллара к основным мировым валютам испытывает давление на росте потолка американского долга в сочетании с ростом инфляции. Но ставить только на падение доллара — это проигрышная стратегия, считает Тузов.
ПРАЙМ18:01

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