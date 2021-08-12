В ФРГ высказались о сроках введения в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что в его партии ожидают начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года.