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Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта

Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".
РИА Новости
Например, подчеркнул финансист, можно разделить сбережения на четыре равные доли – на рубль, доллар, евро и фунт.
Москва 24
Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.
РИА Новости
По мнению специалиста, для формирования собственных накоплений существует несколько вариантов вклада денег – открытие банковского счета, депозита или покупка ценных бумаг.
Москва 24

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