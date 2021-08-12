РИА НовостиФинансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунтаЧтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".РИА НовостиНапример, подчеркнул финансист, можно разделить сбережения на четыре равные доли – на рубль, доллар, евро и фунт.Москва 24Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.РИА НовостиПо мнению специалиста, для формирования собственных накоплений существует несколько вариантов вклада денег – открытие банковского счета, депозита или покупка ценных бумаг.Москва 24Читать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист назвал способы сохранить сбереженияМосква 2420:32Финансист Артем Тузов посоветовал способ накопления средств в корзине из разных валютLenta.ru19:53Россиянам рассказали, как сохранить сбереженияОбщественная служба новостей19:44Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунтаРИА Новости18:15Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунтаПРАЙМ18:01Чем заменить чужие деньги. «Российская газета»: всего 6% россиян имеют сбережения в иностранной валютеUlpressaвчера в 23:26Показать ещёОценить6Поделиться