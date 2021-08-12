Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".
Курс доллара к основным мировым валютам испытывает давление на росте потолка американского долга в сочетании с ростом инфляции. Но ставить только на падение доллара — это проигрышная стратегия, считает Тузов.
Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлили в условиях невесомости, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
Глобальные депозитарные расписки ритейлера Fix Price подорожали в начале торгов четверга на "Московской бирже" на 6,6% (до 615 рублей за штуку) на новостях о дивидендах и публикации отчета за I полугодие.