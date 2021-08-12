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Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта

Чтобы защитить сбережения, следует воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, доллара, евро и фунта, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".
РИА Новости
Эксперт предложил разделить сбережения на четыре части в равных долях: рубль, доллар, евро и английский фунт.
Национальная служба новостей
Финансит подчеркнул, что не следует ставить только на падение доллара, который пока находится под давлением на фоне роста потолка американского долга вкупе с повышенной инфляцией.
РИА Новости
Валюты других стран связаны с долларом, в связи с чем кризис американской денежной единицы затронет и другие валюты.
Экономика сегодня

С чего всё началось

Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
Курс доллара к основным мировым валютам испытывает давление на росте потолка американского долга в сочетании с ростом инфляции. Но ставить только на падение доллара — это проигрышная стратегия, считает Тузов.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Финансист Тузов: сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
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Эксперт рассказал о способах защиты сбережений
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Финансист назвал способы сохранить сбережения
Москва 2420:32
Финансист Артем Тузов посоветовал способ накопления средств в корзине из разных валют
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Хранение сбережений в нескольких валютах позволит сохранить деньги
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Финансист Тузов полагает, что сбережения россиян защитит корзина из рубля, доллара, евро и фунта
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