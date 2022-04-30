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Финансист Тузов: в России происходит крах евро из-за падения спроса на валюту

Внутри России крах евро происходит в настоящее время.
Вечерняя Москва
В условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.
ПРАЙМ
"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.
ПРАЙМ
По мнению обозревателей, валюта может значительно пострадать из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России.
URA.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Тузов: евро терпит крах в России из-за падения спроса на валюту
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Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растет
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