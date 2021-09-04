Вторая после Жади. Рания из «Клона» резко постарела и стала неузнаваемой

В нулевых Нивея Стелманн прославилась чуть ли не на весь мир, сыграв в сериале «Клон» вторую жену Саида, который в свою очередь не любил ее, а был без ума от первой супруги Жади.