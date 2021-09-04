“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.
На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.