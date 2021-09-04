Будьте в Плюсе

Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой

Эксперт рассказал, каких вещей следует избегать при инвестировании, сообщает «Прайм».
Lenta.ru
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что главным врагом инвестора является финансовая неграмотность.
Lenta.ru
Не рекомендуется также вливать все деньги в один проект, либо в несколько проектов с одинаковыми рисками.
РИА Новости
Дело в том, что в инвестициях важен не только ожидаемый процент доходности, но и возможности инвестора по возврату вложенных средств, поясняет специалист.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, куда точно нельзя вкладывать деньги
Телеканал 360°19:05
Россиянам назвали худшие варианты для вложения денег
РЕН ТВ18:53
Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
РИА Новости18:15
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду грозит катастрофой
Lenta.ru18:32
Финансист Тузов назвал катастрофические варианты для инвестиций
ФАН18:22
Названы неподходящие для инвестирования финансовые инструменты
Экономика сегодня18:50
Финансист Тузов: вложение заемных денег в финансовую пирамиду - верный способ остаться ни с чем
ПРАЙМ18:01

Интересное

КНР рассматривает возможность использования ракеты «Чанчжэн-5» для высадки на Луну

На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.
Технология Машиностроения3 сентября в 07:26