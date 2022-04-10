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Финансист Тузов заявил, что реальным курсом доллара станет 74 рубля

Реальный курс национальной валюты в России — 74 рубля за доллар.
URA.Ru
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал агентству «Прайм», что реальным курсом доллара станет 74 рубля.
RT на русском
В настоящее время рубль укрепляется, так как предложение валюты превышает спрос на нее.
Телеканал 360°
Однако с учетом 12% комиссии за покупку валюты и уход с российского рынка иностранных компаний, предложение доллара начало опережать спрос и курс начал снижаться, пишет «Прайм
».
ФАН

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Финансист Тузов заявил, что реальный курс доллара придет к 74 рублям
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Финансист Тузов считает, что реальным курсом доллара к рублю может стать 74 рубля за доллар
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