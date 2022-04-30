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Финансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валюту

Внутри России крах евро происходит в настоящее время.
Вечерняя Москва
В условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.
ПРАЙМ
Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России.
Lenta.ru
"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Тузов: евро терпит крах в России из-за падения спроса на валюту
Телеканал 360°21:35
Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растет
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