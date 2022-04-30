РИА НовостиФинансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валютуВнутри России крах евро происходит в настоящее время.Вечерняя МоскваВ условиях введенных санкций спрос на евро сильно упал, в то время как предложение от экспортеров остается на высоком уровне, что и приводит к постоянному ослаблению евро к рублю.ПРАЙМДиректор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России.Lenta.ru"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°ФАНREGNUMРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииАналитик Тузов: евро терпит крах в России из-за падения спроса на валютуТелеканал 360°21:35Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растетПРАЙМ19:02Самое цитируемоеФинансист Тузов рассказал о крахе евро внутри России из-за падения спросаРоссийская газета20:55Финансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валютуРИА Новости19:17Финансист Артем Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на валютуРЕН ТВ20:41Аналитик Тузов заявил о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валютуRT на русском20:33Экономист Тузов констатировал крах евро внутри России из-за того, что спрос на него упалLenta.ru21:48Показать ещёОценить416Поделиться