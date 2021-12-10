Размах вариации в паре EUR/USD с 2020 года — около 20%, что ощутили на себе и участники внешней торговли и конечные потребители, отмечает в беседе с "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
Команда не смогла одержать ни одной победы в своей группе В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" на выезде проиграл "Марселю" и не смог пробиться в Лигу конференций.
С начала 2021 года экспорт основного «вакцинного кода», резко выросшего после начала отгрузок препарата против коронавируса «Спутника V», превысил 1,2 миллиарда долларов, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).