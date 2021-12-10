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Финансист Ващенко: в 2022 году доллар окажется в диапазоне 65-75 рублей

Размах вариации в паре EUR/USD с 2020 года — около 20%, что ощутили на себе и участники внешней торговли и конечные потребители, отмечает в беседе с "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
ПРАЙМ
"Пара USD/RUB торговалась в диапазоне приблизительно 69,50-77,50, причем в крайних точках находилась недолго", —отмечает аналитик.
РИА Новости
Баррель в рублях стоит около 6000 — максимум за все время.
ПРАЙМ
"Базовый прогноз: коридор 65-75", — подытожил он.
РИА Новости

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Финансист Ващенко: в 2022 году доллар окажется в диапазоне 65-75 рублей
РИА Новости19:15
Аналитик Ващенко ожидает курс доллара в коридоре 65-75 рублей в следующем году
ПРАЙМ19:03
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