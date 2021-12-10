Размах вариации в паре EUR/USD с 2020 года — около 20%, что ощутили на себе и участники внешней торговли и конечные потребители, отмечает в беседе с "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке " Фридом Финанс " Георгий Ващенко.