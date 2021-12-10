Размах вариации в паре EUR/USD с 2020 года — около 20%, что ощутили на себе и участники внешней торговли и конечные потребители, отмечает в беседе с "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Пара USD/RUB торговалась в диапазоне приблизительно 69,50-77,50, причем в крайних точках находилась недолго. Большую часть времени в первой половине года курс находился в узком диапазоне 72-76, а во второй половине года: 71,5-75", — аргументирует аналитик.
В середине 1990-х годов сотрудники ЦРУ работали советниками некоторых членов российского правительства, заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест, пишет «Коммерсантъ».