Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим к 19 августа готовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, при этом Россию планировалось обвинить в техногенной катастрофе.