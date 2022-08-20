Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
Председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек выступили за введение странами Евросоюза запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.