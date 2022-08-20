Будьте в Плюсе

Финансист Васильев посоветовал россиянам менять доллары на юани

Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня.
ПРАЙМ
Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).
ПРАЙМ
На фоне санкций, которые ЕС в июне наложил на Национальный расчетный депозитарий риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.
РИА Новости
“В результате участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты”, - указал он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Финансист Васильев посоветовал россиянам менять доллары на юани
Экономика сегоднявчера в 21:44
Аналитик Васильев: доллары и евро нужно постепенно менять на юани, дирхамы ОАЭ и гонконгские доллары
ПРАЙМвчера в 19:02
Самое цитируемое
Аналитик Васильев: россиянам целесообразно заменить в накоплениях доллары на юани
News.ruвчера в 20:58
Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юани
РИА Новостивчера в 19:17
Финансист Михаил Васильев посоветовал россиянам менять доллары на юани
NVLвчера в 20:27
Финансист Васильев посоветовал переводить сбережения в валюты дружественных стран
ФАНвчера в 20:25
Доллары и евро лучше поменять на валюту дружественных стран — аналитик
ИА Красная Веснавчера в 20:39

Интересное

Baza: на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался джип дочери философа Дугина Дарьи

В Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной — дочери известного российского общественного деятеля, философа и политолога Александра Дугина.
Lenta.ru17:31

Axios: в отношениях США и Израиля назревает кризис на фоне прогресса в переговорах по СВПД

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
РИА Новости17:27

Глава ДНР Пушилин сообщил, что бойцы Народной милиции получили две РСЗО «Чебурашка»

Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка», произведенные в Донецкой народной республике (ДНР).
Lenta.ru17:08

Создатели DOOM и Quake подтвердили работу над своей следующей большой игрой

По словам Стреттона, в настоящее время команда id Software усердно трудится над следующей крупной игрой студии, но на данном этапе никакими подробностями поделиться не готова.
3DNews19 августа в 13:19

Дизайнеры представили концепт игры «Железный человек» на Unreal Engine 5

В TeaserPlay предполагают, что игра с открытым миром, основанная на «Железном человеке» из киновселенной Marvel, находится в стадии разработки у студии EA.
Moi-portal.ru19 августа в 07:11

66% читателей «Чемпионата» считают, что Усик победит Джошуа

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе относительно исхода предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.
Чемпионатвчера в 16:43

Чичерина сообщила о нетрадиционной ориентации Андрея Малахова

Известная артистка Юлия Чичерина рассказала об ориентации ведущего канала "Россия 1" Андрея Малахова.
CT newsвчера в 16:27

Baza опубликовала видео с места взрыва автомобиля Дарьи Дугиной на Можайском шоссе

Издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео с места взрыва на Можайском шоссе в Подмосковье автомобиля дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина Дарьи.
Lenta.ru17:59

Геймплей Black Myth: Wukong в 4K с трассировкой лучей и DLSS показали на видео

Видео геймплея показывает нам игру в 4К и трассировке лучей с поддержкой технологии Nvidia DLSS.
Umteh.comвчера в 05:29

Главы комитетов парламента Чехии выступили за запрет виз ЕС для граждан России

Председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек выступили за введение странами Евросоюза запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.
ТАСС17:21