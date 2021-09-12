Lenta.ruФинансист Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюАналитик подчеркнул, что часто люди не задумываются о финансовом анализе, когда занимаются инвестированием в высокодоходные облигации.Banki LoansРуководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников назвал финансовые инструменты, к которым следует относиться с осторожностью.News.ruПроявлять осторожность следует и по отношению к акциям китайских средних и малых компаний.ПРАЙМТе, кто ищет надежность, осенью лучше «сидеть в бондах».ПрофильЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИА Красная ВеснаРоссийская газетаГазета.RuПолитРоссияФАНСлово и ДелоЭкономика сегодняС чего всё началосьЭксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациямПроявлять осторожность следует и по отношению к акциям китайских средних и малых компаний.ПРАЙМ20:03Подробнее о событииФинансист Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюLenta.ru06:42Эксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациямПРАЙМ20:03Аналитик Верников перечислил виды особо опасных инвестицийЭкономика сегодня01:29Экономист рассказал, каким ценным бумагам не стоит доверятьИА Красная Весна21:30Инвестор Верников перечислил финансовые инструменты с высоким рискомФАН20:22Эксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюРИА Новости20:19Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестированияРоссийская газета01:49Показать ещёОценить8Поделиться