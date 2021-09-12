Будьте в Плюсе

Финансист Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностью

Аналитик подчеркнул, что часто люди не задумываются о финансовом анализе, когда занимаются инвестированием в высокодоходные облигации.
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Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников назвал финансовые инструменты, к которым следует относиться с осторожностью.
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Проявлять осторожность следует и по отношению к акциям китайских средних и малых компаний.
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С чего всё началось

Эксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациям
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Финансист Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностью
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