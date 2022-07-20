Укрепление рубля вызвано, в первую очередь, приближающимися налоговыми выплатами на следующей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США.
Следственный комитет России организует процессуальную проверку в отношении члена совета депутатов Новосибирска от «Коалиции Новосибирск 2020» Хельги Пироговой после ее публикации о погибших в боевых действиях на Украине российских военных, сообщает пресс-служба СК.