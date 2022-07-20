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Финансист Жильников спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля до 53 за доллар

Укрепление российской валюты может продолжаться до середины следующей недели.
Экономика сегодня
На данный момент пара доллар-рубль пикирует, во вторник преодолев важный уровень поддержки на отметке 56,1 рубля.
ПРАЙМ
Укрепление рубля вызвано, в первую очередь, приближающимися налоговыми выплатами на следующей неделе, а также восстановлением нефтяных котировок на фоне локального роста аппетита к риску у инвесторов из-за неплохих отчетностей крупных банков США.
ПРАЙМ
Сейчас обсуждается введение нового бюджетного правила.
Экономика сегодня

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Доллару предсказали дальнейший обвал
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