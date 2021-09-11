Lenta.ruФинансист Звонова объяснила большую разницу в стоимости золота и серебраРуководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова рассказала агентству «Прайм», почему стоимость золота в десятки раз больше, чем у серебра.Lenta.ruЗолотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.РИА НовостиЦентральные банки государств хранят резервы в золотых слитках, а граждане держат сбережения золотых монетах.РИА НовостиЗолото всегда ассоциировалось с богатством и успехом.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист объяснила дороговизну золотаNews.ru21:33Финансист Звонова объяснила большую разницу в стоимости золота и серебраLenta.ru21:32Финансист объяснила дороговизну золота сложностью его добычиРЕН ТВ20:38Финансист назвала пять причин дороговизны золотаОбщественная служба новостей20:54Эксперт Звонова назвала три причины, по которым золото стоит дороже серебраРИА Новости20:19Эксперт Звонова: высокая стоимость золота обусловлена рядом исторических факторов и символизмомПРАЙМ20:03Показать ещёОценить1Поделиться