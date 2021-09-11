Росстат: средние розничные цены на бензин и дизтопливо в России снизились впервые за год

Средние розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год, при этом бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля, следует из данных Росстата.