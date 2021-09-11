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Финансист Звонова объяснила большую разницу в стоимости золота и серебра

Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова рассказала агентству «Прайм», почему стоимость золота в десятки раз больше, чем у серебра.
Lenta.ru
По словам эксперта, разница в цене драгоценных металлов стала закономерным результатом, формированию которого способствовал ряд причин.
Lenta.ru
Золотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.
РИА Новости
Золото всегда ассоциировалось с богатством и успехом.
Lenta.ru

С чего всё началось

Эксперт Звонова: высокая стоимость золота обусловлена рядом исторических факторов и символизмом
В настоящее время большая часть запасов золота является труднодобываемыми, поэтому себестоимость добычи золота выше, чем добычи серебра.
ПРАЙМ20:03

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