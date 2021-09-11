Lenta.ruФинансист Звонова объяснила большую разницу в стоимости золота и серебраРуководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова рассказала агентству «Прайм», почему стоимость золота в десятки раз больше, чем у серебра.Lenta.ruПо словам эксперта, разница в цене драгоценных металлов стала закономерным результатом, формированию которого способствовал ряд причин.Lenta.ruЗолотые монеты всегда ценились выше серебряных, так как золото встречалось в природе гораздо реже, сказала эксперт.РИА НовостиЗолото всегда ассоциировалось с богатством и успехом.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняОбщественная служба новостейИА Красная ВеснаАБНГазета.RuФАНГЛАС.RUРоссийская газетаС чего всё началосьЭксперт Звонова: высокая стоимость золота обусловлена рядом исторических факторов и символизмомВ настоящее время большая часть запасов золота является труднодобываемыми, поэтому себестоимость добычи золота выше, чем добычи серебра.ПРАЙМ20:03Подробнее о событииФинансист объяснил высокую цену золотаМосковский Комсомолец01:08Финансист объяснила дороговизну золота сложностью его добычиРЕН ТВ20:38Финансист Звонова объяснила большую разницу в стоимости золота и серебраLenta.ru21:32Финансист назвала пять причин дороговизны золотаОбщественная служба новостей20:54Финансист объяснила дороговизну золотаNews.ru21:33Эксперт Звонова назвала три причины, по которым золото стоит дороже серебраРИА Новости20:19Эксперт Звонова: высокая стоимость золота обусловлена рядом исторических факторов и символизмомПРАЙМ20:03Показать ещёОценить34Поделиться