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Финансист дал советы по грамотному инвестированию средств

Специалист отметил, что наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Он пояснил, что такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.В источнике
МИР 24
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Финансист научил, как хранить деньги, чтобы их становилось больше

Все зависит от стратегии инвестора — если человек стремится получить максимальную прибыль, то должен быть готов и к высоким рискам потерять все вложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
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