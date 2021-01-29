Специалист отметил, что наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Он пояснил, что такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.

С чего всё началось Финансист научил, как хранить деньги, чтобы их становилось больше Все зависит от стратегии инвестора — если человек стремится получить максимальную прибыль, то должен быть готов и к высоким рискам потерять все вложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. ПРАЙМ 18:02