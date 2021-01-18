Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».

С чего всё началось Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу. ПРАЙМ 17:01