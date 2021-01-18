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Финансист дала советы по выгодному вложению средств в начале 2021 года

Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».В источнике
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ПРАЙМ
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.
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Финансист рассказала, куда выгодно вкладывать деньги в январе

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Финансист дала советы по выгодному вложению средств в начале 2021 года

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Финансист раскрыл, куда вложить деньги в начале 2021 года

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Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

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