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Известия
Известия

Финансист дала советы по выгодному вложению средств в начале 2021 года

Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Об этом эксперт заявила в беседе с агентством «Прайм».В источнике
Известия
МИР 24
Gazeta.SPb
Национальная служба новостей
РИА Новости
РЕН ТВ
URA.Ru
Life.ru
Вечерняя Москва
ФедералПресс
Телеканал 360°
ПРАЙМ
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

Чтобы обогнать инфляцию и заработать, важно повышать уровень финансовой грамотности и изучить больше инструментов, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко. Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС.
ПРАЙМ17:01
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Life.ru

Финансист объяснила, куда выгоднее вложить деньги в начале 2021 года

Life.ru18:49
Национальная служба новостей

Эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать средства вместо банковских вкладов

Национальная служба новостей18:15
РИА Новости

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

РИА Новости17:11
News.ru

Финансист рассказала, куда выгодно вкладывать деньги в январе

News.ru17:51
URA.Ru

Финансист раскрыл, куда вложить деньги в начале 2021 года

URA.Ru17:37
РЕН ТВ

Эксперт дала советы по выгодным вкладам средств в начале 2021 года

РЕН ТВ18:06
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

ПРАЙМ17:01

В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц

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РИА Новости20:44

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РИА Новости17:19

Раскрыт способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

Эксперт отметил, что палубная авиация американских авианосцев может наносить удары большими группами авиации на удалении не более 700 километров, поэтому для удара по важным объектам в глубине России он должна приблизиться к российскому побережью на расстоянии 450-500 километров.
РИА Новости16 января в 04:02

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Коммерсантъ16:07