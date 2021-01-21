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РИА Новости
РИА Новости

Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс

На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно.В источнике
АБН
Телеканал 360°
Вечерняя Москва
ФедералПресс
ПРАЙМ
KrasnodarMedia
РИА Новости
URA.Ru
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист научил, как дешево покупать валюту при любом курсе

"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", — пояснил эксперт.
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